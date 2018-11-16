МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Производство автомобильного бензина в России в октябре текущего года было на 0,6% ниже по сравнению с сентябрем и на 4,1% меньше уровня октября 2017 года, говорится в материалах Росстата.

Производство дизельного топлива, по данным статистического ведомства, в октябре было на 0,6% выше уровня сентября и на 4,3% больше, чем в октябре 2017 года.

По итогам десяти месяцев этого года производство бензина выросло на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года и составило 31,9 миллиона тонн. Производство дизтоплива увеличилось на 0,4%, до 63,7 миллиона тонн.

Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета. Кабмин в этой ситуации принял решение о временном снижении акцизов на топливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В итоге в июле средние цены на бензин в рознице впервые в 2018 году снизились в месячном выражении — на 0,2%, однако уже в сентябре вновь перешли к росту. Согласно данным Росстата, всего в течение трех первых кварталов года розничные цены на бензин выросли в стране в среднем на 9,3%.

В начале ноября Минэнерго и ФАС по поручению премьер-министра подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения для стабилизации цен на топливном рынке. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок нефтепродуктов. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться, в результате чего за 2019 год вырастут примерно на 4-4,6%. Компании взяли на себя выполнение этих обязательств с 1 ноября по 31 марта 2019 года.

В соглашениях нефтекомпании также обязались обеспечить рост реализации бензина и дизтоплива не менее чем на 3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года при наличии подтвержденного спроса конечных потребителей и возможностей производственных мощностей.