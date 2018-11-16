МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Газпром", по предварительным данным, с начала года по 15 ноября увеличил добычу газа на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 429,6 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"C 1 января по 15 ноября 2018 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 429,6 миллиарда кубометров газа, что на 6%, или на 24,1 миллиарда кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

В 2017 году "Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% — до 471 миллиарда кубометров. В середине октября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Газпром" по итогам 2018 года может приблизиться к объему добычи в 500 миллиардов кубометров.

Компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 3,5%, до 171,6 миллиарда кубометров.

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" за десять с половиной месяцев поставил, по предварительным данным, 171,6 миллиарда кубометров газа. Это на 5,8 миллиарда кубометров (на 3,5%) больше, чем 1 января – 15 ноября 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки увеличились, в частности, в Германию — на 10,7% (на 4,8 миллиарда кубов), в Австрию — на 31,9% (на 2,3 миллиарда кубов), в Нидерланды — на 36,9% (на 1,4 миллиарда кубов), в Чехию — на 7,5%, в Венгрию — на 6,1%, в Грецию — на 14,3%.

При этом объем реализации газа компании на внутреннем рынке из ГТС также вырос — на 3,5% (на 6,7 миллиарда кубов).

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В середине октября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что экспорт газа в дальнее зарубежье в 2018 году может приблизиться к цифре в 205 миллиардов кубометров.