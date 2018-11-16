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МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. "Совкомфлот" в феврале 2021 года планирует получить газовоз для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), следует из консолидированной финансовой отчётности компании за январь — сентябрь 2018 года.

"18 октября 2018 года группа использовала право на строительство газовоза СПГ грузовместимостью 174 тысячи кубометров. Поставка судна планируется в феврале 2021 года", — говорится в отчётности. Название судна, его стоимость и линия, на которой оно будет работать, в отчёте не указаны.

Ранее "Совкомфлот" в консолидированной отчётности за первое полугодие текущего года указывал, что 20 июля 2018 года группа воспользовалась правом на строительство газовоза СПГ грузовместимостью 174 тысячи кубометров. Компания уточняла, что ожидает поставку судна в сентябре 2020 года.

"Совкомфлот" ранее сообщал, что группа заключила кредитное соглашение с консорциумом из трех европейских банков на сумму 149 миллионов долларов США на срок до 10 лет. В состав консорциума вошли ING Bank N.V. (Нидерланды), KfW IPEX-Bank GmbH (Германия) и Credit Agricole Corporate and Investment Bank (Франция).

Уточнялось, что "Совкомфлот" направит привлеченные средства на строительство СПГ-газовоза типоразмера "Атлантикмакс" нового поколения грузовместимостью 174 тысячи кубометров СПГ, который будет эксплуатироваться в рамках долгосрочного контракта с французской корпорацией Total.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.