БЕРЛИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Работа над устранением нарушений на "Северном потоке" при поставке газа продолжается, ведется поиск причин сбоя в электроснабжении, сообщили РИА Новости в субботу в компании Gascade — операторе газотранспортной сети, принимающей газ из "Северного потока".

"В настоящее время мы все еще ведем поиск причины сбоя в электроснабжении. В настоящий момент мы работаем над устранением нарушения", — заявили в компании.

Из-за нарушения электроснабжения в ночь на субботу была на некоторое время приостановлена поставка газа по трубопроводу "Северный поток", сообщила ранее в субботу Gascade.

"Северный поток" — газопровод, соединяющий РФ и Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год.