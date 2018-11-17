МИНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии с 18 ноября в очередной раз вырастут на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим", устанавливающий цены на бензин в стране.

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке Белоруссии с начала года повышались неоднократно, как правило, на одну белорусскую копейку. Последнее повышение цен произошло 11 ноября.

"С 18 ноября 2018 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена бензина Аи-92-К5-Евро составит 1,42 белорусского рубля (44,41 российского рубля, или 0,67 доллара), Аи-95-К5-Евро – 1,51 белорусского рубля (47,23 российского рубля, или 0,71 доллара), Аи-98-К5-Евро – 1,72 белорусского рубля (53,79 российского рубля, или 0,81 доллара), ДТ – 1,51 белорусского рубля (47,23 российского рубля, или 0,71 доллара)", — говорится в сообщении на сайте концерна.

В начале ноября вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что постепенное повышение розничных цен на автомобильное топливо в стране целесообразно продолжить при условии стабильности мировых цен на нефть. По его словам, "при сегодняшней стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр Аи-92 — 77 центов".