МОСКВА, 17 ноя /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор зафиксировал превышения диоксида азота в атмосферном воздухе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве, сообщается на сайте ведомства.

Ранее МНПЗ сообщил, что в 7:20 мск произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга завода. Работа установки была штатно остановлена автоматизированной системой промышленной безопасности. Пожарные расчеты МНПЗ и МЧС оперативно прибыли на место. В 11:00 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. МНПЗ отмечал, что, по данным МЧС, превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

"Установлены превышения ПДК диоксида азота в двух точках по адресу: Капотня, 2-й Квартал, дом 19 строение 1 от 1,9 до 3,5 раз, по остальным адресам превышения выявлены не были", — говорится в сообщении.

Добавляется, что исследования по выявлению превышение других ингридиентов продолжаются. Кроме того, контрольные исследования запланированы на воскресенье.