МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. США, Япония, Австралия и Новая Зеландия займутся развитием электросетей в Папуа — Новой Гвинее, говорится в заявлении Белого дома.

"Папуа — Новая Гвинея пригласила Австралию, Японию, Новую Зеландию и США совместно работать над тем, чтобы поддержать ее… цель подключить 70% населения к электричеству к 2030 году", — говорится в заявлении. На данный момент только у 13% населения Папуа — Новой Гвинеи есть надежный доступ к электричеству.

"Доступ к электричеству является ключом к экономическому росту Папуа — Новой Гвинеи", — отмечается в заявлении.

Как отмечает агентство Блумберг, эта инициатива направлена на то, чтобы "противостоять растущему влиянию Китая в регионе".

В субботу в Папуа — Новой Гвинее стартовал двухдневный саммит АТЭС.