МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Розничные цены на дизельное топливо с 12 по 16 ноября в среднем по России подорожали на 77 копеек, до 46,35 рубля за литр зимнего и летнего топлива, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

При этом в еженедельных данных об индикаторах российского рынка нефтепродуктов "Кортес" за 12-16 ноября, в отличие от большинства выпусков, отсутствуют данные по ценам на топливо в нескольких сегментах рынка по бензину "Нормаль-80".

С 12 по 16 ноября розничная цена на бензин "Нормаль-80" выросла на 7 копеек, до 39,33 рубля за литр. Причем в Дальневосточном округе цены выросли на 18 копеек, до 38,94 рубля за литр, в остальных федеральных округах не изменились, а по Центральному и Северо-Кавказскому округам нет данных.

"Регуляр-92" в рознице подорожал на 1 копейку, до 41,73 рубля за литр. Эта марка бензина более всего подорожала в Северо-Западном округе (на 3 копейки). "Премиум-95" подорожал на 2 копейки, до 44,82 рубля за литр, самый большой рост цен произошел в Северо-Западном округе (на 6 копеек), а на Дальнем Востоке цены снизились на 16 копеек.

В оптовом сегменте цены на "Нормаль-80" снизились на 480 рублей, до 51,32 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" на 287 рублей, до 50,036 тысячи рублей за тонну, на "Премиум-95" — на 427 рублей за тонну, до 52,634 тысячи рублей за тонну.

Цена на авиакеросин в аэропортах выросла на 0,3% и составила 61,173 тысячи рублей за тонну. В опте авиакеросин подешевел на 0,9%, до 52,005 тысячи рублей за тонну (информация дается без данных по Северному Кавказу).