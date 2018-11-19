МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. РЖД продлевают на 2019 год действие скидки к тарифу 6% на перевозки газового конденсата с ряда станций, сообщает компания.

"С 1 января 2019 года начнут действовать специальные тарифные условия… на перевозки газового конденсата со станции Лимбей Свердловской железной дороги на станции Лужская, Лужская (эксп.), Бусловская (эксп.) Октябрьской железной дороги, Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги, а также на возврат порожних вагонов из-под указанных перевозок: скидка 6%", — говорится в сообщении.

Скидка будет предоставляться при условии предоплаты в счет будущих периодов по согласованному графику и суммарного гарантированного объема перевозок в размере не менее 9 миллионов тонн в 2019 году и по 9,5 миллиона ежегодно в 2020-2021 годах с возможностью отклонения от гарантированного объема на 10% в сторону уменьшения (по 31 декабря 2021 года).

РЖД с 2013 года получили право в определенных случаях регулировать уровень тарифа на грузовые перевозки в рамках коридора — изначально от минус 12,8% до 13,4%. Затем скидка была расширена до 25%. На 2017 год верхняя планка экспортной надбавки РЖД к грузовому тарифу РЖД снижена до 10% с 13,4%, а граница скидки расширена до 50%.