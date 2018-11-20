МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips до "A" с "A-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

S&P также повысило краткосрочный кредитный рейтинг компании до "A-1" с "A-2".

"Повышение рейтинга отражает значительное улучшение финансовых показателей Conoco благодаря ее умеренной финансовой политике, в рамках которой она сократила свой долг примерно на 12 миллиардов долларов с конца 2016 года и вернула акционерам около 7,4 миллиарда долларов за тот же период", — поясняет агентство.

Такое существенное сокращение задолженности стало возможно благодаря продаже в прошлом году 50%-ной доли в проектах Foster Creek Christina Lake на нефтеносных песках канадской Cenovus Energy за 13,3 миллиарда долларов. Кроме того, Conoco нарастила операционные денежные потоки благодаря снижению эксплуатационных расходов и росту цен на нефть.

S&P может понизить рейтинг компании, если показатель отношения средств от операций (FFO) к долгу опустится ниже 45% из-за падения цен на нефть и природный газ. Кроме того, на рейтинге негативно скажется сокращение денежных потоков, если оно не будет компенсировано уменьшением капзатрат и прибыли акционеров. Рейтинг может быть повышен благодаря диверсификации производства, в частности, развития деятельности, связанной с СПГ.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 11,2 тысячи человек.