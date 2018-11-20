МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в октябре, по предварительным данным, вырос на 271 тысячу баррелей в день, или на 17%, по сравнению с окончательными данными за сентябрь, составив 1,874 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 4,4% ниже прогноза организации на уровне 1,961 миллиона баррелей в день.

Согласно итоговым данным за сентябрь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,604 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в октябре составил 1,499 миллиона баррелей нефти в день, что на 5,1% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 346 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 29 тысяч баррелей в сутки.

Согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в октябре газа составил 342 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 1,8% ниже прогноза NPD.

Норвегия — крупнейшая нефтегазодобывающая страна в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.