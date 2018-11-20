МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Администрация канадской провинции Альберта, основного нефтедобывающего региона Канады, ожидают предложений от производителей нефти по неотложным мерам, которые помогут сократить дисконт между западноканадской нефтью Western Canadian Select (WCS) и маркерными сортами WTI и Brent, сообщает Dow Jones.

Премьер-министр Альберты Рейчел Нотли в понедельник заявила, что готова рассмотреть все предложения, например, квотирование добычи, предложенное руководителем одной из нефтяных компаний, в попытке оказать поддержку ценам на нефть WCS.

“Существует множество вариантов действий, и мы рассматриваем все”, — сказала Нотли на пресс-конференции в Эдмонтоне. Нотли рассчитывает завершить консультации с представителями отрасли в течение двух-четырех недель, так как решение нужно принять срочно.

Нефть WCS в течение последнего месяца торгуется с большим дисконтом, чем обычно, и цена на нее составляет меньше 20 долларов за баррель. В октябре дисконт на нефть WCS к нефти WTI достиг исторического максимума более 51 доллара за баррель, отметили в S&P Global Platts. В Департаменте финансов Альберты подсчитали, что теряют примерно 40 млн канадских долларов (30,41 млн долларов США) в день из-за этого дисконта.

Основным фактором сохранения дисконта между нефтью, произведенной в Альберте, и такими сортами нефти как Brent и WTI является “значительная нехватка трубопроводных мощностей”, отмечают аналитики BMO Capital Markets. По их мнению, важными факторами также являются регламентные работы на НПЗ в США и ужесточение экологических стандартов топлива для судов.

В Fitch Ratings отметили, что в среднесрочной перспективе дисконт между нефтью WCS и WTI, вероятно, останется выше исторической нормы 12-22 доллара за баррель.

По словам Нотли, инициативы, которые внедрит ее правительство после консультаций, будут лишь кратковременным выходом. “Все решения, кроме строительства новых трубопроводов, являются временными”, — отметила она.