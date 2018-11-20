МИЛАН, 20 ноя — ПРАЙМ. Итальянский энергетический концерн Enel в 2021 году ожидает рост чистой прибыли от обычных видов деятельности до 5,6 миллиарда евро, следует из материалов компании по стратегии развития на 2019-2021 годы.

Компания сохраняет прогноз по показателю на 2018 год — около 4,1 миллиарда евро, на 2019 год — около 4,8 миллиарда евро, на 2020 год — около 5,4 миллиарда евро, на 2021 год — около 5,6 миллиарда евро. При этом EBITDA от обычных видов деятельности в 2018 году ожидается в объеме около 16,2 миллиарда евро, в 2019 году — 17,4 миллиарда евро, 2020 году — 18,5 миллиарда евро, 2021 году — 19,4 миллиарда евро.

Enel в рамках новой стратегии развития бизнеса в 2018–2021 годах также подтверждает прогнозные выплаты дивидендов на уровне 70% от чистой прибыли.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Российская "дочка" Enel, "Энел Россия", имеет четыре производственных филиала в РФ — на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность — 9,4 тысячи МВт.