МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Багдад и Иракский Курдистан намерены поэтапно нарастить экспорт нефти с месторождений провинции Киркук до 400 тысяч баррелей в сутки с нынешних 50-100 тысяч, тогда как до прекращения поставок в 2017 году этот показатель составлял примерно 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр.

"Экспорт нефти Киркука через нефтепровод Иракского Курдистана, транспортирующий сырье на международные рынки в турецкий порт Джейхан, начался 16 ноября. Увеличение объема этого экспорта будет проходить в несколько этапов: от 50-100 тысяч баррелей в день на данный момент до 400 тысяч баррелей при достижении полной мощности. Отмечу, что до приостановки экспорта нефти Киркука через курдский нефтепровод в 2017 году его объем составлял 300 тысяч баррелей в день", — сказал он.

При этом, правительство Курдистана настаивает на сохранении прав "Роснефти" в рамках договора о добычи нефти в провинции Киркук, заявил Хошави Бабакр.

Он отметил, что Курдистан намерен придерживаться этого договора, а в предстоящие годы Россия должна начать экспорт газа из Курдистана в Турцию.

"Правительство Курдистана настаивает на сохранении прав "Роснефти", с которой в 2017 году был заключен договор о добыче нефти в Киркуке. Согласно этому договору, российская компания получила частичное право на добычу, экспорт и управление нефте- и газопроводами, идущими из Киркука в Турцию", — сказал представитель партии.

В 2017 году "Роснефть" договорилась с властями Иракского Курдистана о сотрудничестве в разработке нефтяных месторождений в провинции Киркук, однако внутренние политические проблемы между курдами и центральным правительством в Багдаде создали ряд спорных вопросов, усложняющих реализацию этих договоренностей.

Провинция Киркук, несколько лет находившаяся под фактическим контролем автономных властей Иракского Курдистана, в октябре минувшего года была силой возвращена под контроль Багдада. После этого Багдад заявил, что основывает специальный комитет по развитию нефтедобычи в этой провинции, а также создает группу экспертов совместно с BP для оценки ситуации.