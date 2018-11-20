МИЛАН, 20 ноя — ПРАЙМ. Итальянский энергоконцерн Enel планирует вложить около 100 миллионов евро в рамках программы модернизации ТЭС в России на первых отборах проектов, которые пройдут на три года, заявил гендиректор компании Франческо Стараче.

"Около 100 миллионов евро на модернизацию по первому тендеру. У нас нет прогнозов по тому, что будет после трех лет", — заявил Стараче в ходе презентации стратегического плана компании, которая прошла во вторник в Милане.

Ранее компания заявила, что ожидает финального постановления правительства об условиях проведения программы.

Минэнерго РФ подготовило масштабную программу модернизации ТЭС, которая оценивается в 1,5 триллиона рублей и может затронуть до 41 ГВт мощностей. Проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет. Первые отборы проектов модернизации планируется провести в 2018 году сразу на три года: 2022-2024. Доходность по ним может составить 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ, говорил в конце октября вице-премьер Дмитрий Козак. По остальным отборам решение по доходности не озвучивалось.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Российская "дочка" Enel, "Энел Россия", имеет четыре производственных филиала в РФ — на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность — 9,4 тысячи МВт.