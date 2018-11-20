ВАШИНГТОН, 20 ноя — ПРАЙМ. Госдепартамент США пока не видит подтверждений факта новых поставок сжиженного природного газа из России в США, заявил РИА Новости представитель бюро госдепа по энергетике Винсент Кампос, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Ранее Захарова заявила, что "при всем этом видимом публичном потоке негатива из Вашингтона в обратном направлении туда успешно направляется, как ни странно, российский сжиженный природный газ, и за последнее время минимум три танкера, заполненные сжиженным природным газом с месторождения "Ямал СПГ", достигли американских берегов".

"Мне видится, что она говорила о предыдущих поставках СПГ, которые уже прибыли в США, в частности СПГ с Ямала, который был доставлен в Бостон. Я ничего не видел относительно новых поставок", — заявил Кампос.

Источник, близкий к "Новатэку", заявлял РИА Новости, что "не имеет представления, куда идёт СПГ после продажи первому заказчику". Ряд экспертов не исключают, что речь может идти о схеме, которая использовалась в 2017 году. Они полагают, что США не закупают российский СПГ напрямую и пользуются услугами посредников, среди которых французская Engie.