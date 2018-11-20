МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. "Газпром" незначительно повысил оценку инвестиций компании в строительство газопровода "Сила Сибири" в 2018 году — до 219 миллиардов рублей, следует из материалов компании.

Ранее "Газпром" планировал направить на строительство "Силы Сибири" в 2018 году 217,9 миллиарда рублей.

При этом инвестиции в строительство линейной части газопровода снизились по сравнению с планом на 200 миллионов рублей — до 208,2 миллиона рублей, а в строительство компрессорных станций выросли на 1,2 миллиарда рублей — до 10,8 миллиарда рублей.

Общая стоимость "Силы Сибири" в ценах на 1 января 2011 года оценивается в 799,9 миллиарда рублей.

"Газпром" в 2018 году планирует завершить строительство газопровода "Сила Сибири" на участке от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года.