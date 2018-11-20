МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Страны Европы больше заинтересованы в энергетических проектах на Ямале, чем в развитии Северного морского пути, считает швейцарский журналист, историк и специалист по России Эрик Хёсли.

"Пока, думаю, что правительство идет по пути приоритета нефти и газа – Ямал. Мне кажется, это совершенно разумно, потому что это действительно логично и нам знакомо", — заявил он РИА Новости.

"Но что касается движения дальше на восток – это еще большой вопрос", — добавил эксперт.

По его оценке, Северный морской путь в перспективе может быть интересен странам Скандинавии и Британии, но им придется принять во внимание ряд факторов. Среди них затраты на специальные суда, способные ходить в северных водах, и временные ограничения судоходного сезона. Европейцам нужно будет сопоставить издержки и выгоды, чтобы определить, будет ли Северный путь выгоднее используемого сейчас маршрута через Суэцкий канал или других вариантов.

"На мой взгляд, это (Северный морской путь), конечно, огромный потенциал для России. Это сейчас развивается очень медленно, требует фантастических ресурсов и инвестиций… Это, конечно, не сделается в течение недели и даже десяти лет", — заявил Хёсли.

В 2017 году он вместе с группой швейцарских студентов участвовал в экспедиции Арктического плавучего университета, пройдя на судне "Профессор Молчанов" из Архангельска до Новой Земли и Земли Франца-Иосифа и обратно.