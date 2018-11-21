МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG построил около 250 километров "Северного потока-2", сообщил РИА Новости представитель компании Йенс Мюллер (Jens Mueller).

"Около 250 километров построено на данный момент", — сказал Мюллер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG, осталось получить разрешение на строительство только от Дании.