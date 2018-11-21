МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Падение цен на нефть, вероятно, пока будет иметь лишь ограниченные последствия для добычи в США, однако оно может сдержать рост производства нефти в следующем году, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Многие производители сланцевой нефти защищаются от волатильности цен путем хеджирования будущей добычи. Согласно данным Wood Mackenzie, соответствующие деривативы, приобретенные ведущими производителями нефти, в среднем начнут защищать их при падении цен ниже 56 долларов за баррель.

Ранее в этом году хеджирование сокращало прибыль, мешая компаниям в полной мере воспользоваться ростом цен. Однако теперь хедж-операции, возможно, помогут компаниям смягчить последствия падения цен, в ходе которого котировки WTI во вторник потеряли 6,6% до 53,43 доллара за баррель, более чем 12-месячного минимума.

Производители сланцевой нефти могут даже заработать немного денег на деривативах теперь, когда нефть стоит ниже прежней средней цены хеджирования. Однако не вся нефтедобыча защищена от ценовых колебаний, и кроме того многие защитные позиции истекают в следующем году.

Хотя текущие нефтяные цены не настолько низки, чтобы компании откладывали краткосрочные планы по гидроразрыву пласта, устойчивое снижение цен может побудить компании приостановить некоторые капитальные расходы, запланированные на следующий год.

"Снижение цен может задержать некоторые планы компаний по росту (бизнеса), которые у них ранее имелись", – отмечает аналитик Wood Mackenzie Эндрю МакКонн.

В этом году добыча нефти в США превысила рекордную отметку 11 млн баррелей в день, и ожидается, что в следующем году она превысит 12 млн баррелей в день, сообщили в Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Такие компании, как EOG Resources Inc., следят за динамикой цен в процессе разработки планов по инвестициям на 2019 год. EOG придется сократить планы по добыче, если нефть упадет в цене ниже 50 долларов за баррель, заметил директор этой компании по операционной деятельности Ллойд Хелмс-младший, выступая на отраслевой конференции на прошлой неделе.

“Мы собираемся придерживаться дисциплины в отношении капитальных инвестиций, — отметил он. – Мы создаем компанию, которая будет устойчива при любых ценах на сырьевые товары, неважно, будет ли цена на нефть на уровне 40 или 80 долларов за баррель”.

Производители сланцевой нефти в целом будут сильнее подвержены влиянию волатильности цен в следующем году по сравнению с текущим годом. Согласно анализу крупных компаний, хеджирующих будущую добычу нефти и газового конденсата, проведенному Wood Mackenzie, американские компании используют деривативы, чтобы защитить примерно 25% добычи в 2019 году против 45% в этом году.

Некоторые компании хеджируются больше других. Компания Concho Resources Inc., ведущая добычу в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико, участвует в крупнейших программах по хеджированию, защищая примерно две трети добычи нефти и газового конденсата в следующем году, сообщили в Wood Mackenzie.

Компания Continental Resources Inc. (штат Оклахома), которая одной из первых начала добычу сланцевой нефти в формации Баккен, в настоящее время не хеджирует производство нефти.

Как отмечает Мэтью Портильо из Tudor, Pickering, Holt & Co., сохранение низких цен на нефть в течение продолжительного времени окажет очень значительное влияние на планы добычи в таких регионах как Северная Дакота и Канада. Добываемую там нефть сложно поставлять на экспортные рынки, и ее приходится реализовывать с дисконтом из-за инфраструктурных проблем.

“Ценовая защита в этом регионе минимальна”, — отметил Портильо, говоря о секторе в целом. При падении цен “мы приблизимся к моменту, когда участники сектора, вероятно, начнут покидать рынок”, добавил он.