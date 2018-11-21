МЕХИКО, 21 ноя /ПРАЙМ/. Мексика не будет проводить торги по участкам углеводородов до 2021 года, сообщило издание El Sol de Mexico со ссылкой на заявление Росио Нале, которая должна занять пост министра энергетики в новом правительстве страны.

Она также сообщила, что Мексика проведет конкурс на строительство НПЗ Dos Bocas в штате Табаско на условиях ограниченного доступа для компаний, обладающих международным опытом в этой сфере. Проект должен быть реализован в течение трех лет.

В интервью изданию Нале уточнила, что власти после завершения проверки 107 уже заключенных контрактов с нефтяниками намерены в течение двух лет провести оценку ее результатов и работы компаний. При этом будущий министр подчеркнула, что Мексика будет уважать частные инвестиции.

Ранее избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял о приостановке контрактов на добычу нефтяных и газовых месторождений, пока не будут пересмотрены уже заключенные договоры.

Летом Национальная комиссия по углеводородам Мексики перенесла торги раунда 3.2 на право заключения 37 контрактов на разработку углеводородов, раунда 3.3 по девяти контрактам по сланцевым месторождениям, а также на право заключения частными компаниями семи договоров на совместную разработку проектов с государственным Pemex на февраль. По данным издания Economista, к 13 июля официальные заявки на участие в трех конкурсах подали всего 13 компаний, среди них принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.