МЕХИКО, 21 ноя /ПРАЙМ/. Американская Chevron начала добычу нефти и газа на глубоководном проекте Big Foot в Мексиканском заливе в США, сообщила компания.

Извлекаемые ресурсы месторождения оцениваются в 200 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, ожидаемая добыча — 75 тысяч баррелей нефти в день и 25 миллионов кубических футов газа. Месторождение, открытое в 2006 году, расположено в 360 километрах от Нового Орлеана на глубине 1,6 километра.

Оператором проекта является Chevron U.S.A. с долей в 60%, 27,5% принадлежит Equinor Gulf of Mexico, 12,5% — Marubeni Oil & Gas.