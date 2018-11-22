АШХАБАД, 22 ноя /ПРАЙМ/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в четверг проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в среду в Ашхабад с официальным визитом, передает туркменское телевидение.

В ходе встречи Бердымухамедов и Алиев обменяются мнениями по ключевым аспектам туркмено-азербайджанских отношений, а также по вопросам региональной и международной политики. В сообщении говорится, что Туркменистан и Азербайджан обладают большими запасами углеводородных ресурсов, что открывает большие перспективы для развития взаимовыгодных контактов в этой сфере.

Ожидается, что стороны в ходе переговоров особое внимание уделят реализации проектов в топливно-энергетической области, транспортно-коммуникационной сфере, а также взаимодействию на Каспии. По итогам переговоров стороны рассчитывают подписать пакет двусторонних документов, нацеленных на активизацию туркмено-азербайджанского партнерства, говорится в сообщении.