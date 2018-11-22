МЕЛЬБУРН, 22 ноя — ПРАЙМ. Royal Dutch Shell PLC вслед за ConocoPhillips решила выйти из застопорившегося проекта по добыче природного газа. Она согласилась продать властям Восточного Тимора свою долю в месторождениях, расположенных на достаточно значительном расстоянии от северного побережья Австралии, за 300 млн долларов, сообщает Dow Jones.

Сделка означает, что небольшое государство получит мажоритарный контроль над газовыми месторождениями Greater Sunrise и сможет осуществить планы, направленные на то, чтобы транспортировать топливо на предложенный завод на своей территории, чтобы потом охлаждать его до состояния СПГ.

Вечером в среду Shell сообщила, что согласилась продать долю в этих месторождениях, равную 26,6%. Они были открыты в 1974 году, а оценочные валовые запасы на них составляют 5,13 трлн кубических футов газа и 225,9 млн баррелей конденсата (жидкость, которая часто содержится на газовых месторождениях и используется как топливо и для производства пластмассы).

В начале октября Conoco договорилась о продаже Восточному Тимору своей 30%-ной доли за 350 млн долларов. Обе сделки еще должны получить финансовое одобрение совета министров и национального парламента Восточного Тимора, а также одобрения регуляторов и разрешение другого партнера на продажу доли.

Оператором проекта Greater Sunrise выступает Woodside Petroleum Ltd., владеющая 33,4%-ной долей. Оставшиеся 10% принадлежат Osaka Gas Co.

Зои Южнович, исполнительный вице-президент австралийского подразделения Shell, сказала, что хотя у компании другое мнение об оптимальном сценарии развития проекта Greater Sunrise, она уважает стремление Восточного Тимора развивать данные месторождения с помощью своего собственного берегового объекта СПГ.

Газовые месторождения Sunrise и Troubadour, которые вместе известны как Greater Sunrise, расположены примерно в 90 милях к юго-востоку от Восточного Тимора и в 280 милях к северо-западу от Дарвина, города на севере Австралии. В марте Австралия и Восточный Тимор урегулировали давний спор касательно морских границ, которые ранее включали почти 80% проекта Greater Sunrise в водах Австралии, а оставшаяся доля находилась в зоне совместной разработки.

Альтернатива, которая также рассматривалась властями двух государств и СП, заключалась в том, чтобы направлять добытый газ по существующим трубопроводам на действующий завод СПГ в австралийском Дарвине.