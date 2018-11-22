МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Падение цен на нефть в ноябре вызвало озабоченность и даже панику среди участников рынка. Котировки эталонных сортов Brent и WTI упали более чем на $20/барр. по сравнению с максимальными значениями прошлого месяца. Многие вспомнили ноябрь 2014 года, когда несмотря на падение нефтяных цен, страны-участницы ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи. На рынке образовался избыток предложения, который необходимо ликвидировать, чтобы не допустить обвала нефтяных цен.

Решение о сокращении добычи нефти может быть принято во время встречи министров стран-участниц ОПЕК+, которое состоится 5 декабря в Вене.

НЕФТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Нефтяные цены находятся под давлением из-за избыточного предложения, падения фондового рынка и мрачных экономических прогнозов", — говорится в последнем обзоре Commerzbank.

Из всех причин снижения цен, названных экспертами Commerzbank, только одна является фундаментальной – избыточное предложение. Ситуация на фондовом рынке и экономические прогнозы не имеют прямого отношения к нефтяным ценам.

МЭА в своем последнем обзоре нефтяного рынка (Oil Market Report) ожидает в четвертом квартале 2018 года превышение предложения над спросом на мировом нефтяном рынке в размере 0,7 млн барр./сут.

Падение цен пока сдерживается ожиданиями решения о сокращении добычи, которое может быть принято странами ОПЕК+ в следующем месяце. Среди ведущих стран нефтедобывающих стран растет понимание того, что необходимо снова сократить предложение и добиться баланса спроса и предложения на рынке. Увеличение добычи отдельными странами было ошибочным или принятым под влиянием внешних факторов: давления США на Саудовскую Аравию, сокращения предложения со стороны Ирана из-за американских санкций, наложенных на Исламскую республику.

Президент США Дональд Трамп снижение цен ставит себе в заслугу и даже написал в своем "твите": "$54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем их (нефтяные цены – прим. ред) еще ниже".

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США И РОССИЯ НАРАСТИЛИ ДОБЫЧУ

В этом месяце добыча нефти в Саудовской Аравии увеличилась до 10,8-10,9 млн барр./сут., а в отдельные дни достигала 11 млн барр./сут. Однако эксперты утверждают, что таких результатов удалось добиться не только благодаря наращиванию добычи. Для увеличения предложения были использованы запасы саудовской нефти внутри страны и за рубежом. По официальны данным, в октябре добыча нефти в королевстве составила 10,63 млн барр./сут.

Сами США также активно наращивают добычу, которая достигла рекордного уровня – 11,6 млн барр./сут. Коммерческие запасы нефти в американских хранилищах стабильно росли девять последних недель, и поданным EIA US (Управления энергетической информации США), 16 ноября достигли 446,908 млн барр. Достоверность данных EIA US, особенно относящихся к добыче, вызывает сомнение, но для большинства участников рынка американская статистика – как жена Цезаря – вне подозрений.

Россия в прошлом месяце увеличила добычу нефти до 11,412 млн барр./сут. – на 4,4% больше, чем годом ранее. Российские компании не только восстановили добычу до уровня октября 2016 года, а превысили его. В октябре 2016 года добыча в стране составила 11,247 млн барр./сут. – уровень, относительно которого Россия обязалась сократить добычу на 300 тыс. барр./сут. в соответствии с соглашением ОПЕК+.

ИЗБЫТОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ

В Commerzbank не сомневаются в необходимости снижения добычи, ссылаясь на последние оценки МЭА, согласно которым избыток предложения нефти на мировом рынке увеличится, если добыча ОПЕК сохранится на текущем уровне. Согласно подсчетам МЭА, текущее избыточное предложение в размере 0,7 млн барр./сут. увеличится до 2 млн барр./сут. в первой половине 2019 года, что является очень значимым аргументом в пользу сокращения добычи со стороны ОПЕК+.

ОПЕК+ может успокоить рынок нефти, но действовать надо взвешенно, считают эксперты

Саудовская Аравия – лидер ОПЕК – уже объявила о сокращении добычи на 500 тыс. барр./сут. в декабре. Россия пока не приняла окончательное решение, но падение цен на нефть является весомым аргументом, чтобы последовать примеру саудовцев.

Если 5 декабря в Вене на совещании министров ОПЕК+ будет принято решение о снижении добычи, это не означает, что баланс на нефтяном рынке восстановится. Ряд аналитиков и трейдеров опасаются, что из-за давления США, многие государства не станут соблюдать договоренности.

В Конгрессе США рассматривается законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels (NOPEC), направленный на ограничение влияния ОПЕК на мировой нефтяной рынок. Это не первый случай распространения американского законодательства за пределы юрисдикции США. Под предлогом защиты интересов американских потребителей, страдающих от высоких цен на бензин, Вашингтон хочет лишить ОПЕК права устанавливать квоты на добычу нефти. Если законопроект будет принят, то на "законном" основании США могут принимать самые жесткие меры по отношению к странам, не соблюдающим NOPEC.

Сейчас ситуация на нефтяном рынке такова, что для достижения баланса спроса и предложения всем странам ОПЕК или участникам соглашения ОПЕК+ снижать добычу не требуется. Достаточно России и Саудовской Аравии договориться и сократить предложение нефти вопреки давлению США. Но для этого необходимо иметь политическую волю. О наличии политической воли — или ее отсутствии – в России и Саудовской Аравии мы узнаем в декабре.