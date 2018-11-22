МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" произвел первый сжиженный природный газ на третьей технологической линии, запустив ее более чем на год раньше изначально запланированного срока, сообщил основной акционер проекта "Новатэк".

Первый СПГ был произведен в режиме пусконаладочных работ, отмечается в релизе.

"Ямал СПГ" – это уникальный проект в мировой СПГ-отрасли. Мы не только добились соблюдения запланированного бюджета, но и запустили третью очередь c опережением первоначального графика более чем на год. Этот факт не имеет аналогов в отрасли, известной частым превышением бюджетов и задержками реализации проектов", — приводятся в релизе слова главы "Новатэка" Леонида Михельсона.