МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак подписал приказ о перераспределении части полномочий между заместителями, сообщает Минэнерго.

Руководство над департаментом госслужбы и мобилизационной подготовки в части отдела госслужбы и кадров переходит от первого заместителя Алексея Текслера статс-секретарю – заместителю министра Анастасии Бондаренко. Вопросы развития рынка природного газа в части газомоторного топлива закрепляются за заместителем Антоном Инюцыным.

Новые полномочия добавляются к утвержденным ранее обязанностям заместителей министра.

Как сообщала 16 ноября пресс-служба министерства, полномочия ушедшего замминистра Вячеслава Кравченко переходят к Текслеру, который теперь курирует департамент развития электроэнергетики, занимается вопросами электроэнергетической политики и теплоснабжения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распоряжением от 14 ноября освободил Кравченко от должности замминистра по его просьбе.

Кравченко пришел в Минэнерго России 17 сентября 2013 года. До этого, в 2012–2013 годах, он был председателем правления регулятора энергорынков — ассоциации "НП Совет рынка". В обязанности Кравченко входили координация и контроль деятельности департамента развития электроэнергетики, в том числе вопросы развития электроэнергетического комплекса страны и теплоснабжения, развитие возобновляемых источников энергии, контроль над разработкой и реализацией инвестиционных программ компаний электроэнергетики.