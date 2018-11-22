МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" планирует займы в 2019 году на уровне 297,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

При этом согласно инвестиционной программе "Газпрома" на 2018 год, размер займов компании составляет 518 миллиардов рублей.

"Согласно проекту бюджета (финансового плана) ПАО "Газпром" на 2019 год, размер внешних финансовых заимствований составит 297,761 миллиарда рублей. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме", — сообщает компания.

Кроме того, "Газпром" понизил оценку инвестиций на 2019 год до 1,326 триллиона рублей по сравнению с планом в 1,4 триллиона рублей. "В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2019 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 триллион 325,724 миллиарда рублей. В том числе, объем капитальных вложений — 963,019 миллиарда рублей, расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 151,505 миллиарда рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений — 211,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что в 2019 году "Газпром" планирует инвестиции в размере 1,4 триллиона рублей.

Инвестпрограмма "Газпрома" на 2018 год составляет 1,496 триллиона рублей. Таким образом, в 2019 году инвестпрограмма может быть снижена на 11,5% по сравнению с 2018 годом.

Совет директоров "Газпрома" утверждает объем инвестпрограммы на следующий год в декабре предыдущего. Как правило, инвестпрограмма компании рассматривается два раза в год, окончательно корректируясь по итогам первого полугодия.