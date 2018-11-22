МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" начал перевалку сжиженного природного газа в Норвегии, которая поможет компании сократить транспортное плечо и ускорить поставку грузов, первая такая операция стартовала в четверг, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Норвежское береговое управление.

"Я могу подтвердить, что на морской территории возле Сарнесфьорда осуществляется перевалка груза методом борт-о-борт примерно в 8 километрах к юго-западу от Хоннингсвога", — приводит агентство слова регионального директора Норвежского берегового управления Яна Мортена Хансена (Jan Morten Hansen).

Перевалка СПГ осуществляется с танкера ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" на танкер меньшего ледового класса "Псков", которые в настоящий момент находятся вблизи Хоннингсвога, пишет агентство со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, ведется строительство четвертой почти на 1 миллион. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года, второй — в начале августа, третьей — в ноябре.

С начала запуска "Ямала СПГ" основная перевалка грузов проекта осуществляется в Бельгии. Однако в сентябре "Новатэк" подписал соглашение с норвежской Tschudi Shipping Company по перегрузке СПГ. Как отмечал зампред правления компании Марк Джетвей, норвежские порты будут использоваться для перегрузки СПГ борт-о-борт в течение двух-трех лет, до запуска комплекса по перевалке и хранению СПГ в Мурманске.

Такой комплекс компания планирует построить в бухте Ура в Мурманской области с целью оптимизации логистики грузов со своих арктических проектов. Объем перевалки может составить 20 миллионов тонн в год. "Новатэк" также планирует организовать пункт перевалки СПГ на Камчатке объемом 20 миллионов тонн в год с возможным увеличением до 40 миллионов.