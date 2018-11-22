МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Сумма штрафа, которую должен выплатить экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, могла уменьшиться за счет списания со счета начисленных процентов, сообщил информированный источник.

По приговору, за взятку Улюкаев должен заплатить штраф в 130,4 миллиона рублей. Часть суммы была выплачена сразу, оставалось 124,9 миллиона рублей, которые судебные приставы не могли списать из-за наложенного на счета экс-министра ареста.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы по просьбе судебного пристава снял арест со счета Улюкаева для уплаты штрафа, однако списать их приставы смогут только после вступления в силу решения суда и завершения всех формальностей. В четверг СМИ сообщили, что сумма задолженности Улюкаева, согласно данным информационного сервиса на сайте ФССП, сократился на несколько сотен тысяч рублей.

"Вероятно, со счета были списаны свободные от ареста средства — начисленные банком проценты от вклада", — сказал собеседник агентства.

Экс-главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.