КИЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" взыскал 3,8 миллиона долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в октябре в счет долга по решению арбитража Стокгольма, говорится в сообщении компании в пятницу.

"НАК "Нафтогаз Украины" направил ОАО "Газпром" заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3,8 миллиона долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту", — говорится в сообщении.

Ранее "Нафтогаз" зачислил на погашение пени 18,3 миллиона долларов переплаты за услуги транзита, которые были предоставлены в августе-сентябре текущего года. Таким образом, общая сумма зачислений за последние три месяца превысила 22 миллиона долларов.

"Учитывая то, что "Газпром" отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг "Газпрома" согласно решению Стокгольмского арбитража", — сообщили в компании.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.