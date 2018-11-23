МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ поддерживает предложение о консолидации активов территориальных сетевых организаций (ТСО) на базе "Россетей", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании МЧС России по организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

"Я согласен, что нужно консолидировать территориальные сетевые организации. Вы привели в пример Хабаровск, в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке у нас сети принадлежат компании "Русгидро", ДРСК. Мы неоднократно ставили вопрос, и будем продолжать эту работу с тем, чтобы эти сети были консолидированы в рамках нашей головной компании "Россети". Эту работу мы будем продолжать", — заявил Новак.

"Мы (хотим — ред.) эту работу завершить с тем, чтобы у нас была единая компания и общие по всей стране подходы, связанные с технической политикой", — добавил министр.

Глава "Россетей" Павел Ливинский, в свою очередь, отметил, что в рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов многие территориально-сетевые организации оказались не готовы к осенне-зимнему периоду.

"Учитывая технологическую сложность и непрерывность процессов производства, передачи и распределения электроэнергии, необходимо внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, которые позволили бы обеспечить единое эффективное управление организациями электросетевого комплекса РФ. Единая сеть будет основой для стабильного развития экономики РФ", — отметил он.