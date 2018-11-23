ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается по итогам 2018 года на уровне 235 миллионов тонн, что сопоставимо с прошлогодним показателем, сообщил журналистам в пятницу директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

"Ожидаем, что 2018 год — это год, когда мы стабилизируем добычу на уровне предыдущего года, то есть, не будем снижаться на 2-3 миллиона тонн, как на протяжении последних десяти лет. Ожидается (добыча в регионе) на уровне 235 миллионов тонн. Это положительная динамика, она была достигнута в основном за счет наращивания объемов эксплуатационного бурения компаниями", — сказал Филатов.

По его словам, нельзя быть уверенными в том, что данный процесс может продолжаться долгосрочное время, это связано с ограниченными объемами нефти в недрах. Филатов отметил, что политика округа и в целом государства направлена в первую очередь на комплексность и системность подходов в отрасли.

"Именно для этих целей в течение прошлого и нынешнего годов все инициативы автономного округа, которые транслировали на федеральный уровень — президенту, председателю правительства — связаны прежде всего с созданием гибкой, дифференцированной налоговой системы в нефтегазодобыче, изменениями законодательства о недрах, организационными вещами, позволяющими снизить барьеры в недропользовании", — добавил директор профильного департамента.

В сентябре власти Югры отмечали, что объемы накопленной добычи нефти в автономном округе в нынешнем году сопоставимы с прошлогодними показателями. Аналогичные оценки содержатся и в ежегодном отчете главы региона Натальи Комаровой о деятельности правительства округа, опубликованном на сайте окружного парламента. Добыча нефти, согласно документу, сохранится на уровне 2017 года и составит к концу текущего года 235,3 миллиона тонн.