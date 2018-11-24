МИНСК, 24 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что работы по строительству Белорусской АЭС в настоящее время ведутся в соответствии с планом, белорусская сторона удовлетворена ходом работ.

В субботу агентство Белта сообщило, что на площадке БелАЭС премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудил с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым текущий ход работ на станции.

В сообщении отмечается, что, "как пояснил вице-премьер Ляшенко, белорусская сторона удовлетворена ходом работ, имеющиеся вопросы будут улажены в ближайшие две недели".

"На каждом из объектов отмечены критические точки, по большинству из них решения приняты уже. В ближайшие две недели будут отрегулированы остающиеся вопросы. Сейчас работы проводятся по плану", — сказал Ляшенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на прошедших в Сочи в конце сентября российско-белорусских переговорах на высшем уровне обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижения процентной ставки. По словам Лукашенко, которые привело белорусское агентство Белта, Минск мотивирует это тем, что сроки строительства атомной станции российской стороной нарушены. В октябре в минэнерго Белоруссии сообщали, что Минск и Москва ведут переговоры о снижении ставки по российскому кредиту на строительство Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.