МИНСК, 24 ноя — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо, за исключением бензина АИ-92, с 25 ноября в очередной раз вырастут в Белоруссии на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке Белоруссии с начала года повышались неоднократно, как правило, на одну белорусскую копейку. Последнее повышение цен произошло 18 ноября.

"С 25 ноября 2018 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,52 белорусского рубля (47,57 российского рубля, или 0,72 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,73 белорусского рубля (54,15 российского рубля, или 0,82 доллара), ДТ – 1,52 белорусского рубля (47,57 российского рубля, или 0,72 доллара). Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется", — говорится в сообщении. Таким образом цена бензина Аи-92-К5-Евро останется на уровне 1,42 белорусского рубля (44,44 российского рубля, или 0,67 доллара).

"Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья", — пояснили в госконцерне.

Там отметили, что за 20 дней ноября 2018 года средняя цена на нефть составила 68 долларов за баррель. В целом за январь – ноябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост средней цены нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте составил около 33%, в рублевом – около 40%. Цены на моторное топливо с начала текущего года были увеличены на 18%.

Таким образом, подчеркивается в сообщении, "в ноябре 2018 года для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты".

В начале ноября вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что постепенное повышение розничных цен на автомобильное топливо в стране целесообразно продолжить при условии стабильности мировых цен на нефть. Тогда, по его словам, "при стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов".