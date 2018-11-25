КИЕВ, 25 ноя — ПРАЙМ. Первый энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщил в воскресенье оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

"Двадцать пятого ноября 2018 года в 01.56 (02.56 мск) энергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта в рамках выполнения работ по продлению срока эксплуатации до 8 августа 2019 года", — говорится в сообщении.

По данным компании, второй энергоблок работает на мощности 1003 МВт.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений и не превышает естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.