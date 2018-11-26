МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. С 19 по 23 ноября оптовые цены на дизельное топливо и бензин 95 Класс 5 изменились незначительно, а бензин 92 Класс 5 продолжил дорожать, следует из данных агентства "Прайм".

На внебиржевом рынке оптовая цена на бензин 92 Класс 5 повысилась в течение прошлой недели на 560 рублей за тонну, достигнув 52,5 тысячи рублей за тонну.

Оптовые партии бензина 95 Класс 5 за указанный период подешевели незначительно – на 79 рублей, до 55,459 тысячи рублей за тонну.

Средневзвешенная оптовая цена на дизельное топливо всех видов снизилась на 55 рублей, составив 53,189 тысячи рублей за тонну.



