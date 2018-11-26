МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" утвердил стратегию развития компании до 2030 года, согласно которой сохраняет план по выходу на объем добычи углеводородов в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента к 2025 году, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

Стратегия была утверждена 23 ноября.

"Новый документ является продолжением стратегии-2025, которая предполагает выход на объем добычи в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента при одновременном обеспечении доказанными запасами на уровне 15 лет и их стопроцентном ежегодном возмещении, а также рост показателей глубины переработки до 95% и выхода светлых нефтепродуктов до 80% за счет модернизации нефтеперерабатывающих активов", — говорится в сообщении.

Предполагается, что основной вклад в обеспечение роста добычи на горизонте 2020-2030 годов внесут новые действующие и вводимые в ближайшее время активы, отмечает компания. При этом оставшуюся часть портфеля добычи "Газпром нефть" планирует формировать за счет выхода в новые поисковые зоны, вовлечения нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов – таких как баженовская свита, доманиковые и палеозойские отложения, а также за счет развития шельфовых проектов.

"Новая долгосрочная стратегия "Газпром нефти" определяет векторы развития компании за горизонтом 2025 года с учетом формирующихся сегодня тенденций будущего глобального энергетического рынка. Задача команды "Газпром нефти" в условиях постоянно меняющейся внешней среды – выстроить компанию новой формации, устойчивой в любом сценарии развития рынка нефти, при этом скоординировав работу со стратегическими приоритетами ПАО "Газпром", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Газпром нефти" Алексея Миллера.