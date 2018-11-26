МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Падающие цены на нефть начинают снова угрожать американским производителям сланцевой нефти. Как раз в тот момент, когда они готовятся резко нарастить добычу, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Сланцевым компаниям удалось пережить спад, начавшийся в 2014 году, когда цены упали примерно на 75% ввиду избытка предложения, сформировавшегося во многом благодаря как раз таким компаниям. Отрасль продемонстрировала устойчивость, а нефтедобыча в США недавно достигла рекорда выше 11 млн баррелей, согласно данным Минэнерго. Таким образом, США в августе оттеснили Саудовскую Аравию и Россию на 2-3 места по мировой добыче нефти.

Однако с октября этого года котировки фьючерсов на нефть WTI упали более чем на 30%, завершив торги пятницы на отметке 50,42 доллара за баррель, на более чем 12-месячном минимуме. В связи с этим производители сланцевой нефти были вынуждены замедлить увеличение добычи в таких районах как Пермский бассейн или Баккен. Добыча в Баккеновском нефтеносном районе в октябре достигла рекордного уровня 1,3 млн баррелей в день, что превышает добычу такой страны, как Ливия или Оман.

Цены снижаются из-за опасений по поводу роста нефтедобычи в США, который в сочетании с замедляющимся общемировым спросом и опасениями замедления мирового экономического роста может привести к возобновлению избыточного предложения на рынке. Ожидается, что на предстоящем 6 декабря заседании ОПЕК рассмотрит возможность сокращения производства нефти, однако аналитики не уверены, что этой меры будет достаточно для поддержки цен.

В настоящее время американские добывающие компании заканчивают формирование бюджетов на следующий год, когда нефтедобыча в США, согласно прогнозам Минэнерго, может достигнуть 12 млн баррелей в день. Пока компании не обнародовали планы по капитальным расходам на 2019 год, но ранее многие из них исходили из того, что цены на нефть вряд ли упадут ниже 60 долларов за баррель.

Гарольд Хамм, гендиректор Continental Resources Inc., которая 15 лет назад одной из первых начала использовать горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта в Баккене, заявил, что его компания может быть прибыльной даже при падении цен ниже 40 долларов за баррель. Однако он добавил, что при снижении цен компания, возможно, скорректирует планы по расходам.

"Не могу сказать, что (падение цен на нефть) не влияет на ход наших мыслей, поскольку оно влияет", – отметил Хамм ранее в ноябре. "Мы не хотели бы продавать нашу продукцию по цене себестоимости", – добавил он.

Крупные производители сланцевой нефти, например, EOG Resources Inc. и Whiting Petroleum Corp., обозначили 50 долларов за баррель как переломную точку.

При цене нефти в 50 долларов за баррель “мы получаем достаточно денежных средств для роста добычи на 1%-9%, оставаясь в рамках денежного потока”, сказал финансовый директор Whiting Майкл Стивенс на отраслевой конференции в этом месяце. “Поэтому уровень 50 долларов является для нас важной базой”, — добавил он.

Исполнительный директор EOG Ллойд Хельмс на этом же мероприятии отметил, что при падении цен на нефть ниже 50 долларов за баррель компания скорее всего сократит нефтедобычу.

“Мы собираемся придерживаться финансовой дисциплины в распределении капитала”, — заявил Хельмс.

“Мы ведем деятельность так, чтобы сохранять стабильность вопреки колебаниям цен на нефть, будь они 40 или 80 долларов за баррель”, — добавил он.

Нефтедобыча в Баккеновской формации в Северной Дакоте, после резкого падения вследствие обвала нефтяных цен в 2014 году, в этом году растет, так как такие компании как Continental и Whiting стали применять улучшенные техники бурения. Это помогло индексу акций 10 крупнейших нефтяных компаний Баккеновской формации до начала падения цен на нефть вырасти более чем на 30%. На данный момент за истекший период текущего года индекс теряет около 6%, в то время как индекс нефтегазовых компаний США за аналогичный период упал почти на 15%.

Так как Баккеновская формация является не новой и для рентабельности нефтедобычи на ней требуются более высокие цены на нефть, ситуация в этом регионе покажет, способна ли отрасль в целом справиться с очередным резким падением цен на нефть, утверждают аналитики.

Ранее в этом месяце, еще до начала полномасштабного падения цен на нефть, Хамм наблюдал за гидроразрывом пласта с использованием песка на двух гигантских скважинах в Северной Дакоте и был настроен очень оптимистично.

Сын издольщиков, который позже стал миллиардером, и 72-летний предприниматель за почти 50 лет работы в нефтяной отрасли стал свидетелем многих обвалов цен на нефть.

“Нефть можно найти повсюду”, — сказал Хамм об этом сланцевом регионе. “Мы увидим дальнейшее увеличение нефтедобычи”, — прогнозирует он.

Добывающие компании из Баккеновской формации утверждают, что теперь находятся в намного лучшей позиции для получения прибыли. Компании Continental и Whiting с момента предыдущего периода падения нефтяных цен сократили долговое бремя на несколько миллиардов долларов, хотя по-прежнему обладают высокой долговой нагрузкой. Руководство Whiting утверждает, что их сланцевое месторождение переживает возрождение отчасти благодаря улучшению техник бурения и гидроразрыва пласта, которые позволяют компании добывать нефть с меньшими затратами.

“Мы находимся на стадии эксплуатации, — сказал ранее в этом месяце гендиректор компании Whiting Брэд Холли. – Большое внимание будет уделяться доходности и ведению прибыльного бизнеса”. Акции компании Whiting выросли примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В Continental отметили, что разработка и введение в эксплуатацию средней скважины в районе Баккен сейчас стоит 8,4 млн долларов, что на 17% меньше, чем в 2011 году.

Темпы добычи на начальных этапах эксплуатации скважин в районе Баккен в прошлом году увеличились почти в два раза по сравнению с 2014 годом, отметили в консалтинговой компании Wood Mackenzie. В компании отмечают, что этот рост обусловлен усовершенствованием технологии гидроразрыва пласта. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок в Баккене удерживается в районе 50 несмотря на рост добычи, причем большинство их них принадлежит компании General Electric Co. Число буровых установок не растет, а это указывает на то, что производителям не нужно увеличивать число буровых установок, чтобы наращивать добычу.

“Это невероятно, и это возможно в основном благодаря технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта,” – отметил Хамм.

Хотя усовершенствование технологий приводит к увеличению добычи, пока еще неясно, удастся ли компаниям добиться подобных результатов в периферийных частях бассейна с менее удобным для добычи геологическим строением. Эти опасения могут возрасти при дальнейшем падении цен на нефть.

По словам аналитиков, для прибыльной добычи в районе Баккен цены должны быть выше, чем для добычи в других районах, из-за транспортных расходов и других факторов. Если цены на нефть WTI упадут ниже 50 долларов за баррель, добыча в этом районе будет нерентабельна.

У компании Whiting в настоящее время есть пять активных буровых установок в районе Баккен. В компании отмечают, что могут поддерживать такое число буровых установок при цене на нефть 50 долларов за баррель. По словам Холли, благодаря усовершенствованию технологий Whiting сможет создать устойчивую программу добычи. Увеличение числа буровых установок при росте цен на нефть WTI на 10 долларов за баррель и сокращение их числа при падении цен на 10 долларов за баррель – не та стратегия, которой хотят придерживаться в компании, добавил он.

“Постоянно работать в этом цикле невыгодно, и таким образом мы потеряем больше денег”, — сказал Холли.

Контракты Whiting по двум буровым установкам, арендованным у нефтесервисных компаний, истекают в течение трех месяцев. В Whiting отметили, что могут не продлить эти контракты при дальнейшем падении цен.