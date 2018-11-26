МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Прирост запасов углеводородов "Газпром нефти" в 2018 году по категории 2Р оценивается в 95 миллионов тонн нефтяного эквивалента и восполняет текущую добычу на 102%, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

"В текущем году прирост запасов "Газпром нефти" по категории 2Р оценивается в 95 миллионов тонн нефтяного эквивалента (углеводородов — ред.) и восполняет текущую добычу на 102%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году компания получила 13 новых лицензионных участков, в том числе в Карабашской зоне, на Южном Ямале, в Красноярском крае и Оренбуржье. Общий потенциал запасов на новых активах оценивается в 464 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

Кроме того, "Газпром нефть" в 2018 году открыла второе месторождение на шельфе Охотского моря с геологическими запасами свыше 137 миллиона тонн нефтяного эквивалента.