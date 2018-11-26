КИЕВ, 26 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Westinghouse готова полностью обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом в случае прекращения поставок из РФ, говорится в сообщении Минэнерго Украины в понедельник.

"Компания Westinghouse готова полностью обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом. Об этом заявили представители компании Westinghouse во время встречи с министром (энергетики Украины — ред.) Игорем Насаликом, состоявшейся 26 ноября", — говорится в сообщении министерства в Facebook.

По данным ведомства, на встрече представители компании заверили, что компания имеет все технические и логистические возможности, чтобы выйти на 100% обеспечения ядерным топливом всех энергоблоков украинских АЭС. По данным минэнерго, сейчас компания осуществляет поставки на шесть энергоблоков АЭС типа ВВЭР-1000, а третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо американской компании.

"Энергетическая безопасность всегда была и есть под постоянным вниманием президента и правительства Украины. Учитывая нынешние угрозы национальной безопасности Украины, в случае прекращения поставок ядерного топлива из РФ мы готовы обеспечить работу энергоблоков украинских АЭС с использованием топлива компании Westinghouse", — приводит минэнерго слова министра Насалика.

В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива в 2014 году Украина договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. При этом российская ТВЭЛ сейчас является основным поставщиком топлива для украинских АЭС.