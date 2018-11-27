МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Корпорация "Газпром" отменила недавно объявленный новый тендер на строительство объектов берегового технологического комплекса и подводно-добычного комплекса Киринского газоконденсатного месторождения на Сахалине на условиях "под ключ" с начальной (максимальной) стоимостью контракта 46,187 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"Организатор отменяет конкурентный отбор", — говорится в документах. Причины этого не указываются.

"Газпром" 22 ноября объявил эту закупку, несмотря на то, что в феврале уже выбрал ПАО "Газпром автоматизация" генподрядчиком строительства берегового технологического комплекса и подводно-добывающего комплекса месторождения и заключил с ним контракт стоимостью 35,3 миллиарда рублей. Управление информации "Газпрома" поясняло, что в новой закупке будут уточнены объем и сроки проведения работ, а также будут включены работы, ранее не охваченные контрактом.

Киринское месторождение входит в проект "Сахалин-3", газ которого формирует основную ресурсную базу для газотранспортной системы "Сахалин — Хабаровск — Владивосток" и обеспечивает газоснабжение регионов Дальнего Востока. Месторождение расположено в Охотском море на северо-восточном шельфе острова Сахалин в 28 километрах от берега. Глубина моря в районе месторождения — 90 метров.