МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Договоренности по увеличению полки добычи на совместном "Роснефти" с "Лукойлом" проекте имени Требса и Титова пока не достигнуто, сообщил журналистам вице-президент "Лукойла" по геологоразведке и разработке Илья Мандрик.

"Наша доля только 25%, поэтому решающее слово за "Башнефтью" и "Роснефтью". Процесс обсуждается, каких-то окончательных решений, насколько я знаю, нет", — ответил Мандрик на вопрос достигнута ли договоренность по увеличению полки добычи на месторождениях имени Требса и Титова.

Месторождения имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе разрабатывает совместное предприятие дочернего общества "Роснефти" — "Башнефть" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%) — ООО "Башнефть-Полюс". Доказанные запасы нефти этих двух месторождений на 31 декабря 2015 года составляли 240,2 миллиона баррелей.

В октябре 2015 года "Башнефть" утвердила стратегию развития компании, согласно которой пик добычи на месторождениях Требса и Титова предполагается достигнуть в 2019 году в объеме 4,8 миллиона тонн (около 100 баррелей в сутки). Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в конце 2017 года сообщил газете "Коммерсант", что добыча на месторождениях в 2018 году будет увеличена до около 2 миллионов тонн.