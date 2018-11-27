МЕХИКО, 27 ноя /ПРАЙМ/. Мексиканский Pemex увеличил в три раза оценку ресурсов открытого год назад месторождения Ixachi на востоке страны, сообщила компания. Таким образом, речь идет о самом крупном наземном открытии в Мексике за последние 25 лет и четвертом по величине месторождении в мире, обнаруженным за десять лет.

Изначально ресурсы месторождения оценивались в 366 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, теперь речь может идти об 1 миллиарде баррелей нефтяного эквивалента.

По словам главы компании Карлоса Тревиньо, стоимость инвестиций, необходимых для бурения 40 скважин на проекте, составляет около 30,5 миллиарда песо (1,5 миллиарда долларов).