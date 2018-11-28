БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноя /ПРАЙМ/. Россия и Аргентине обсуждают целый ряд проектов в ядерной сфере, среди них — строительство АЭС российского дизайна и продажа плавучей АЭС, в рамках визита президента РФ Владимира Путина будет подписан рамочный документ о стратегическом партнерстве в этой сфере, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "большой двадцатки".

? "Несколько недель назад здесь был замруководителя "Росатома" (Кирилл) Комаров, буквально послезавтра прилетает руководитель "Росатома" (Алексей) Лихачев. Комаров был принят лично президентом (Маурисио) Макри, обсуждались различные варианты сотрудничества", — сказал он.

"Один из тех документов, который будет подписан (в рамках визита Путина — ред.), это соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Аргентиной в ядерной сфере. Речь идет о различных направлениях сотрудничества в этой области, в том числе о возможном сооружении крупной АЭС российского дизайна 3+, это один из самых современных дизайнов, подобные станции построены в Турции и Финляндии", — добавил Феоктистов.

Он отметил, что стоимость такой АЭС достаточно высока. "Россия готова прийти сюда с готовым проектом, со своим финансированием, и построить станцию, заниматься ее обслуживанием и продавать электроэнергию по определенной фиксированной цене электроэнергию аргентинских партнерам" — подчеркнул посол.

Также, по его словам, " обсуждается сооружение АЭС меньшей мощности и, возможно, о совместном сооружении или продаже аргентинцам плавучей атомной электростанции на подобии станции "Академик Ломоносов".

Феоктистов также заявил, что в дополнение к этому рамочному документу обсуждается дорожная карта по сотрудничеству в этой сфере, однако она пока не согласована аргентинской стороной.

"Эта карта будет более конкурентной, в ней будут прописаны направления и, возможно, конкретные проекты с временными показателями", — добавил посол.