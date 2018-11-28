МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ предложили новый подход для контроля состояния оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) реакторов АЭС, позволяющий прогнозировать состояние ядерного топлива, что важно с точки зрения безопасности атомных станций.

Оболочки твэлов, в которых заключены топливные таблетки, — первый барьер безопасности, препятствующий выходу радиоактивных продуктов деления ядерного топлива в теплоноситель, циркулирующий через активную зону реакторов АЭС. Поэтому сохранение герметичности оболочек твэлов в процессе эксплуатации является важнейшей задачей.

Как сообщил РИА Новости руководитель проекта, профессор НИЯУ МИФИ Евгений Кудрявцев, в университете создан комплекс оригинальных установок для неразрушающего контроля облученных в реакторах оболочек твэлов перспективных реакторов на быстрых нейтронах. Для исследования деградации оболочек твэлов и их коррозионных повреждений ученые предложили новую методику ультразвуковой резонансной спектроскопии, отметил Кудрявцев.

"Методика основана на возбуждении локальных окружных колебаний оболочек (или отрезков оболочек) и регистрации их параметров – резонансных частот и их добротностей (полуширина резонансных пиков). Сканирование оболочек позволяет выявить участки коррозионных повреждений на внешней и внутренней поверхности, определить вид коррозии и ее параметры", — пояснил ученый.

Специалисты также разрабатывают установку, реализующую вариант так называемого высокочувствительного многочастотного вихретокового контроля, основанного на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля, возбуждаемого с помощью специально сконструированной катушки, с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в оболоке твэла этим полем. Эта методика позволяет выявить такие дефекты, как внутренние и наружные трещины, магнитные фазовые выделения, разрывы топливного сердечника, массоперенос топлива и локальные участки его плавления.

Результаты разработок подтверждены дальнейшими исследованиями разрушающим методом – металлографией, отметили в университете. "Применение разработанных методик и установок позволит на стадии первичных неразрушающих испытаний выявить участки коррозионных повреждений, снизить долю трудоемких металлографических исследований, расширить возможности экспериментального оборудования "горячих камер" и повысить достоверность результатов", — рассказал один из участников исследования, сотрудник НИЯУ МИФИ Илья Родько.

Работы выполнялись при финансовой поддержке министерства науки и высшего образования РФ.