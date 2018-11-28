МЕХИКО, 28 ноя /ПРАЙМ/. Бразильский государственный нефтегазовый гигант Petrobras за октябрь увеличил добычу углеводородов на 8% благодаря запуску производства на платформе P-69 месторождения Лула, сообщила компания.

Объем добычи корпорации в Бразилии и за ее пределами в прошлом месяце составил 2,66 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, в том числе 2,54 миллиона баррелей добывалось в стране. Также на рост добычи повлияло завершение ремонтных работ на ряде проектов.

Чистая прибыль акционеров Petrobras по итогам первых 9 месяцев 2018 года выросла почти в пять раз, до 3,67 миллиарда реалов (6,4 миллиарда долларов), или 1,82 реала (0,5 доллара) на акцию. По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petrobras, выросла почти в 25 раз, до 6,644 миллиарда реалов (1,8 миллиарда долларов), или 0,51 реала (0,138 доллара) на акцию.