МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Экспорт нефти из Саудовской Аравии достиг максимального значения за последние 20 месяцев, согласно данным Joint Organisations Data Initiative (JODI), которая собирает информацию о рынке энергоносителей 114 стран, предоставляющих ее на добровольной основе. По данным JODI, Саудовская Аравия в сентябре увеличила экспорт нефти на 219 тыс. барр./сут. по сравнению с августом – до 7,43 млн барр./сут. Объем эскорта в сентябре был самым большим с января 2017 года, когда вступил в силу договор ОПЕК+.

Добыча нефти в сентябре составила 10,5 млн барр./сут. Кроме того, Саудовская Аравия для обеспечения потребностей рынка – как внутреннего, так и внешнего – использовала сырье из своих хранилищ в объеме 93 тыс. барр./сут.

JODI предоставляет сведения с задержкой в два месяца. По предварительным данным, в ноябре добыча в Саудовской Аравии достигла исторически рекордного уровня – 10,8-10,9 млн барр./сут. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2016 года — 10,72 млн барр./сут.

В понедельник агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в отдельные дни ноября в стране добывалось 11,2 млн барр./сут. По предварительным оценкам, в этом месяце экспорт нефти из страны может достичь 8 млн барр./сут.

В Saudi Aramco, крупнейшей нефтяной компании в мире, принадлежащей саудовской королевской семье, объясняют рост добычи и экспорта увеличением спроса со стороны потребителей. Клиенты Saudi Aramco стремились запастись сырьем из-за опасений сбоев в поставках нефти – США грозились ужесточить санкции против Ирана и стран-импортеров иранской нефти. Кроме того, клиенты Saudi Aramco делали заявки на увеличение поставок еще в первой половине октября, когда котировки Brent достигали $86/барр.

ИЗМЕНЧИВЫЕ НАСТРОЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Однако Вашингтон позволил "в порядке исключения" ряду стран продолжить импорт иранской нефти, что развеяло страхи по поводу возможного сокращения поставок. Настроения участников рынка быстро изменились, они обоснованно стали ожидать избытка предложения.

Кроме того, американские "сланцевые" компании также увеличили производство, воспрянув духом благодаря стабильному росту нефтяных котировок на фоне опасений дефицита нефти. По последним данным EIA US (Управления энергетической информации США), добыча в стране достигла рекордного значения – 11,7 млн барр./сут.

На июньском совещании представителей стран-участниц ОПЕК+ было принято решение об увеличении добычи на 1 млн барр./сут. Глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо предупреждал, что увеличение добычи может привести к избыточному предложению нефти на рынке в 2019 году. Однако страны ОПЕК+ нарастили добычу существенно больше, чем на 1 млн барр./сут., а саудовцы помимо увеличения добычи начали поставки нефти на рынок за счет запасов в хранилищах. В результате, дисбаланс на нефтяном рынке возник раньше, чем ожидал Баркиндо.

По разным оценкам, сейчас предложение превышает глобальный спрос на 0,7-0,8 млн барр./сут. Избыточное предложение могло быть еще больше, но Венесуэле не удается остановить падение добычи, которая за последние 12 месяцев сократилась на 37% — до 1,17 млн барр./сут.

САУДОВЦЫ СОКРАТЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ряд экспертов уверены, что для увеличения предложения Saudi Aramco была вынуждена использовать накопленные запасы – как внутри страны, так и за рубежом. Но эти запасы не бесконечны и снижаются быстрыми темпами, поэтому Саудовская Аравия вынуждена сокращать предложение, что соответствует интересам страны. Несмотря на существенное повышение нефтяных цен, в этом году бюджет страны остается дефицитным. Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире, а бюджет страны на 85% зависит от нефтяных доходов.

Саудовское руководство уже объявило о намерении сократить экспорт в декабре на 500 тыс. барр./сут. c целью снижения избытка предложения нефти на рынке. Для этого Saudi Aramco не потребуется менять производственные планы, для этого достаточно прекратить распродавать имеющиеся запасы нефти. В этом случае добыча составит около 10,7 млн барр./сут. – оптимальный объем, о котором ранее говорил саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих.

Во время проведения Московской энергетической недели министр сообщил, что добыча достигнет 10,7 млн барр./сут., но для увеличения еще на 1 млн барр./сут. потребуются инвестиции в размере $20 млрд. Используя запасы нефти внутри страны и за ее пределами Саудовская Аравия может проводить гибкую экспортную политику и регулировать предложение на рынке.

5 декабря состоится очередная встреча министров стран-участников ОПЕК+, на которой будет рассматриваться вопрос о сокращении добычи с целью восстановления баланса на нефтяном рынке. Сокращение "добычи" на 500 тыс. барр./сут. станет достойным вкладом Саудовской Аравии в достижение поставленной цели. Более того, саудовцы будут иметь "моральное право" требовать снижения от других стран ОПЕК+.

Если другие страны последуют примеру Саудовской Аравии, то баланс на рынке нефти будет восстановлен очень быстро, а цены повысятся до "приемлемого" уровня. Владимир Путин назвал этот уровень – $70/барр.