МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Нацполиция Украины провела обыски в филиалах крупнейшей газодобывающей компании "Укргаздобыча", сообщили в среду в пресс-службе акционерного общества.

Акционерное общество "Укртрансдобыча" — крупнейший украинский добытчик природного газа и газового конденсата. Входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины". Имеет в своём составе 11 филиалов.

По данным "Укргаздобычи", обыски проведены в газопромышленном управлении "Львовгаздобыча", управлении строительно-монтажных работ "Укргазспецбудмонтаж" и Управлении по переработке газа и газового конденсата.

"Обыски были проведены по соответствующим ходатайствам следователей Главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые приняты в соответствующем порядке в судах этих областных центров. Во время следственных действий был изъят ряд документов, в которых говорится о сотрудничестве филиалов "Укргаздобычи" с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническая документация", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В сообщении говорится, что представители компании сотрудничают с правоохранительными органами, "филиалы общества и компания работают в обычном режиме".