ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec рассчитывает в будущем расширить сотрудничество с Россией в сфере энергетики, в частности, по нефтегазовому направлению, заявил на полях российско-китайского энергетического бизнес-форума заместитель генерального директора компании Ли Юн.

"Перспективы и возможности сотрудничества у нас хорошие", — заявил Ли Юн, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он выразил надежду, что "под руководством лидеров и правительств двух стран Россия и Китай в будущем будут еще больше наращивать сотрудничество в сфере энергоресурсов, в частности, в нефтегазовой отрасли".